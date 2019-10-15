РИАМО – 15 окт. Московская область по рейтингу, подготовленному аналитическим центром Milknews, занимает первое место по объемам производства кисломолочной продукции в России за восемь месяцев 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«С начала года в Подмосковье произведено 304 тысячи тонн кисломолочной продукции, не включая творог. Это на 16% больше прошлогодних показателей за аналогичный период. В регионе сегодня производят простоквашу, ряженку, варенец, ацидофилин, йогурт, кефир и другие кисломолочные продукты, как крупные предприятия, так и мелкие хозяйства», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

По оценкам аналитиков, на 20 субъектов приходится 67% производства кисломолочной продукции без учета творога в России.

После Московской области в рейтинге идут: город Москва – 148,3 тысячи тонн, – 7,6%; Краснодарский край – 120,8 тысячи тонн, – 5%; Владимирская область, – 60,1 тысячи тонн, – 13,1% и Республика Татарстан – 56,9 тысячи тонн, + 24%.

«Хочу отметить, что по производству йогуртов Московская область продолжает удерживать лидирующие позиции в РФ уже более 5 лет. И основную долю в этом направлении занимают «Данон» и «Эрманн». Наиболее динамичным сегментом рынка являются питьевые йогурты, а также обогащенные йогурты, с добавлением фруктов и соковой основы», – дополнил глава Минсельхозпрода.

Разин пояснил, что большая часть подмосковных производителей выпускает кефир, кефирный продукт с массовой долей жира 1, 2,5 и 3,2%.

«Данная категория в большей степени представлена в низком ценовом сегменте. Ведущими предприятиями по производству кефира в регионе являются ЗАО «Зеленоградское» Пушкинского городского округа, «Барыбинский молочный завод» из Домодедова, «Рузский молочный завод», «Акатьевский» Коломенского городского округа, «Дмитровский молочный завод и многие другие», – дополнил Разин.