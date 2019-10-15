РИАМО – 15 окт. В Подмосковье росгвардейцы задержали подозреваемых в нанесении ножевого ранения, граждане уже привлекались к уголовной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение о том, что во дворе жилого дома на улице Рабочая двое неизвестных ведут себя агрессивно и в руках одного из них находится нож.

«Незамедлительно прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что между тремя мужчинами произошла потасовка, в ходе которой один из них получил ножевое ранение. После злоумышленники оставили лежать пострадавшего во дворе, а сами бросились бежать. Однако сотрудникам вневедомственной охраны удалось оперативно задержать мужчин. Внешние признаки указывали на то, что соучастники находятся в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение», – отмечается в сообщении.

Задержанные, 30-летние местные жители, были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что граждане ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.