РИАМО – 15 окт. В Московской области осужден гражданин иностранного государства за дачу взятки, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Собранные следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Республики Узбекистан. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного часть 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия).

«Как установлено следствием и судом, в марте 2019 года обвиняемый, находясь в помещении служебного кабинета ЛО МВД России на станции Москва-Киевская, передал сотруднику полиции денежные средства в сумме 14 тысяч рублей, за не привлечение к административной ответственности в связи с выявленными нарушениями миграционного законодательства, от которых последний отказался», – говорится в сообщении.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.