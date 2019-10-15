РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 окт. Инспекторы ГИБДД Люберец с 21 по 27 октября проведут на территории обслуживания рейды по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения, говорится в сообщении группы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях стабилизации уровня аварийности отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» с 21 по 27 октября будет проводить оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Нетрезвый водитель», направленное на выявление и пресечение фактов управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.

С начала текущего года на территории обслуживания зафиксировано 12 ДТП с участием нетрезвых водителей.

В соответствии с действующим административным законодательством за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, будучи ранее лишенным прав, он понесет уголовную ответственность по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», санкциями которой предусматривается штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Сотрудники ГИБДД просят сообщать о лицах в нетрезвом состоянии, намеревающихся двигаться за рулем транспортного средства, по номеру «112» или по телефону дежурной части ОГИБДД: 8(495)501-25-83.