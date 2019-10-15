РИАМО - 15 окт. В Подмосковье начался второй этап приема заявок на выделение финансовой поддержки малому бизнесу, развивающему спорт, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«До 31 октября министерство инвестиций и инноваций Московской области принимает заявки на получение новой меры государственной поддержки – частичной компенсации затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта, а также сдающих в аренду спортивные сооружения», – говорится в сообщении.

Субсидией могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Московской области, у которых нет задолженности по налогам, сборам и иным платежам.

МСП могут компенсировать затраты на подготовку документов для строительства и ввода в эксплуатацию спортивного объекта, ремонтно-отделочные работы, создание объектов инженерной инфраструктуры, приобретение оборудования для учреждения, оказывающего услуги в сфере физической культуры и спорта.

Кроме того, компенсацию можно использовать на выплату процентов по кредитам и займам, средства которых были направлены на перечисленные нужды.

Как сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов, первый этап конкурсного отбора стартовал 2 сентября, за это время было подано 12 заявок на общую сумму более 69 миллионов рублей.

«К нам поступили заявки от малого и среднего бизнеса, развивающего спорт, из Балашихи, Дмитрова, Коломны, Красногорска, Люберец, Мытищ, Ступина. В начале ноября мы подведем итог двух этапов отбора, проверим все документы заявителей и объявим победителей конкурса. Хотел бы напомнить, что в 2019 году в бюджете на мероприятие заложено 92 миллиона рублей. Максимальный размер субсидий – 10 миллионов рублей, но при условии, что эта сумма не превышает 50% от вложений бизнеса», – добавил Хромов.

Подать заявку на конкурс можно в электронной форме посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг.