РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 окт. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Ульяной Кондряковой посетил детское отделение филиала №3 Балашихинской областной больницы в микрорайоне Керамик, где до конца текущего года появится игровая зона, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Мероприятие реализуется в рамках инициативы партии «Единая Россия» «Добрая комната», которая подразумевает обустройство игровых зон в больницах и поликлиниках Подмосковья. Заведующая детским отделением Ольга Яковлева рассказала депутатам, что ребятишкам, которые проходят лечение, действительно, не хватает игровой зоны, где они могли бы порисовать, посмотреть мультфильмы, просто пообщаться со своими сверстниками вне палат.

«Работы по созданию «Добрых комнат» уже запущены в 54 учреждениях Подмосковья, наша будет 55 по счету! Определили, что обустроим игровую зону с мягким покрытием, удобными пуфиками, стульями и столиками, развивающими играми и телевизором. Планируем все работы завершить до конца декабря (2019 года – ред.)», – сказал Ефимов.

Он попросил Кондрякову вместе с администрацией больницы проработать эскизный проект и подобрать необходимое оборудование для оснащения «доброй комнаты».

Проект «Добрая комната» реализуется по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» Московской области. Он позволит сделать процесс выздоровления детей, проходящих лечение, немного легче и радостней.