РИАМО - 15 окт. На базе Московского физико-технического института (МФТИ) в подмосковном Долгопрудном планируют создать лабораторию молекулярной онкологии, там будут изучать защиту от рака, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На прошлой неделе известный ученый в области молекулярной биологии Джерри Мелино и ректор МФТИ Николай Кудрявцев подписали соглашение об открытии лаборатории молекулярной онкологии. В ней займутся исследованием роли белка р73 в регуляции генома в нормальных клетках человека и в онкологических заболеваниях.

«Для меня действительно большая честь открыть здесь лабораторию. Совместные изучения и публикация научных работ в соавторстве – это далеко не все. Мы с ректором и проректором МФТИ обсудили возможности развития программ мобильности, в том числе по линии студенческих обменов и программы совместной аспирантуры», – отметил Мелино.

Он добавил, что предварительно основным направлением работы обозначена молекулярная биология рака.

«В частности, идет речь о механизмах защиты организма от этой болезни. В первую очередь, это белок p53. Его мутантная форма связана как минимум с 50% случаев рака у людей. Кроме того, мы будем работать с родственным белком p73 и другими», – уточнил ученый.

В свою очередь проректор по научной работе и программам развития МФТИ Виталий Баган дополнил, что лаборатория будет посвящена генетическим технологиям и вопросам, связанным с онкологией.

«Несколько недель назад наша заявка победила в конкурсе на создание геномных центров мирового уровня в составе консорциума под руководством Курчатовского института. Мы надеемся, что лаборатория станет одной из научных групп, которые сформируют очень сильную исследовательскую и учебную базу для подготовки специалистов мирового уровня», – сказал Баган.

Мелино возглавляет центр передовых исследований в области онкологии университета «Тор Вергата» (Италия), является руководителем программы совета медицинских исследований отделения токсикологии Кембриджского университета (Великобритания).