РИАМО - 15 окт. Инспекторы «Московского паркинга» раздадут жителям и гостям столицы 10 тысяч листовок с информацией о тарифах на Московских центральных диаметрах (МЦД), первые два МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино - Подольск запустят в этом году, сообщил РИАМО представитель пресс-службы АМПП.

«На брошюрах также размещена совмещенная карта метро и первых двух МЦД. Московские центральные диаметры – это новое наземное метро, которое свяжет столицу с областью. Основными преимуществами МЦД, в сравнении с обычными электричками, являются минимальные интервалы движения, единая билетная система, а также удобные пересадки на другие виды транспорта», - сказал собеседник агентства.

По всем вопросам, касающимся столичного транспорта (в том числе парковочного пространства), можно обращаться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.

МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск– это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги. Работать диаметры будут с 05:30 до 01:00 – так же, как и подземка. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят 5-6 минут.