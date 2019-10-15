РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 15 окт. Команда «Спартак» из Котельников вышла в следующей этап Кубка России по мини-футболу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В первой группе конференции «Запад» женского Кубка России по мини-футболу стали известны команды, которые вышли в следующий этап соревнования. Команда «Спартак» Котельников в их числе», – говорится в сообщении.

В матче «Спартака» из Котельников против клуба «ОрелГУ-КПРФ» решалась судьба выхода команд в следующий этап Кубка России. Счет составил 6:1 в пользу «Спартака».