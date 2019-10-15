РИАМО – 15 окт. В столичном районе Покровское-Стрешнево построят школу со спортивным уклоном, рассчитанную на 1,1 тысячи мест, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мосгосэкспертизой согласована проектная документация на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест на северо-западе столицы. В здании будут помещения для 44 классов», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он дополнил, что блок начальной школы отделят и организуют в нем четыре кабинета для первоклассников и 12 кабинетов для учеников вторых – четвертых классов. Там же появятся кабинеты заведующего учебной частью и логопеда.

В блоке основной и средней школы разместят универсальные кабинеты, классы естественных наук с зонами для практических занятий, помещения для изучения иностранного языка и информатики, а также лингафонный кабинет.

Для дополнительного образования появится ИТ-полигон, на котором будут проводить теоретические занятия, работать с моделями современной электроники и робототехники.

Кроме того, в блоке разместятся кинофотостудия и помещения для кружков (шахматы и шашки, театральное искусство, краеведение, оригами, работа с природными материалами и другие).

Для уроков физкультуры и спортивных мероприятий предусмотрены два спортивных и один гимнастический зал с душевыми, санузлами, комнатами инструкторов и инвентарными помещениями. Также в школе появится актовый зал на 660 мест с эстрадой, техническим центром, гримерными и кладовыми.

Прилегающую территорию озеленят. Также там разместят беговую дорожку, футбольное поле и площадку для игровых видов спорта.