РИАМО – 15 окт. Мэр столицы Сергей Собянин вручил награды группе врачей и работников станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, награждение было приурочено к 100-летию создания московской службы скорой помощи, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю плодотворную работу четыре человека удостоены почетного знака «Заслуженный врач города Москвы», – отмечается в сообщении.

Награды получили заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи Леон Акопов, старший врач станции скорой медицинской помощи Александр Красильников, врач общепрофильной выездной бригады скорой медицинской помощи Юрий Потемкин, врач-анестезиолог-реаниматолог специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи Сергей Сеньчуков.

Заслуги сотрудников столичной скорой помощи были также отмечены почетными званиями «Почетный работник здравоохранения города Москвы» и «Почетный медицинский работник города Москвы», почетной грамотой правительства Москвы и благодарностью столичного мэра.

«15 октября 1919 года в Москве была открыта первая централизованная городская станция скорой помощи. Первый вызов к пострадавшему с переломом ноги был принят и выполнен врачом Леонидом Григорьевичем Овосаповым. На тот момент служба скорой помощи размещалась в трех комнатах бывшей Шереметьевской больницы на Большой Сухаревской площади (в 1923 году на базе больницы был создан Институт неотложной помощи, с 1929 года носящий имя Н.В. Склифосовского)», – дополняется в материале.

В 1923 году станцию скорой помощи возглавил Александр Сергеевич Пучков (1887-1952), чье имя позднее – в 1995 году – было присвоено этому медицинскому учреждению.

При Пучкове на станции была введена должность старшего дежурного врача. Он разработал основные принципы организации скорой помощи, которые были внедрены не только в Москве, но и многих других городах и используются до сих пор. В частности, была разработана система учета и отчетности, изобретена тихая система вызовов, внедрены указатели свободных бригад, числа очередности бригад, карта-светоплан, аппарат конференц-связи.

Пучков руководил станцией вплоть до своей смерти в 1952 году.

Сегодня станция скорой и неотложной помощи имени Пучкова – крупнейшая в Москве медицинская организация, включающая 60 подстанций и 107 постов, в том числе 20 постов на крупных автомагистралях, 10 – на МКАД, 77 – при больницах и поликлиниках.