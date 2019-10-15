РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 окт. Договор о развитии процедур медиации или досудебного урегулирования споров в предпринимательской сфере подпишут в подмосковном Красногорске 16 октября, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве по развитию примирительных процедур или процедур медиации между Центром медиации Московской области, администрацией городского округа Красногорск и руководителем общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе состоится в рамках форума социальных инноваций», – говорится в сообщении.

Кроме того, на форуме пройдет ряд деловых мероприятий, в том числе круглые столы с участием индивидуальных предпринимателей и представителей социального бизнеса. Ожидается, что замминистра инвестиций и инноваций Московской области Надежда Карисалова расскажет о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.

Форум пройдет в Молодежном центре Красногорска по адресу: улица Речная, дом №20, корпус 1.