РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 окт. В подмосковных Люберцах 29 октября пройдет конференция местного отделения партии «Единая Россия», сообщил исполнительный секретарь местного отделения партии Владимир Беловодский.

«Конференция местного отделения партии «Единая Россия» пройдет 29 октября в подмосковных Люберцах. Начало в 16:00», – сказал Беловодский.

Он добавил, что конференция пройдет в картинной галерее Люберец.

По словам Беловодского, в рамках конференции обсудят итоги деятельности местного отделения партии в 2019 году и приоритетные задачи на ближайший период, а также изменения в составе политсовета.