РИАМО – 15 окт. Врачи Ступинской центральной районной клинической больницы вывели годовалого мальчика из состояния диабетической комы, при поступлении глюкоза в крови малыша в пять раз превышала верхнюю границу нормы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Из микрорайона Новое Ступино бригадой скорой помощи в больницу был экстренно доставлен ребенок в возрасте одного года. Пациент был в состоянии комы. Сразу при поступлении ему был выставлен диагноз «Сахарный диабет впервые выявленный». Поступившего в соматическое отделение маленького пациента безотлагательно осмотрели дежурный педиатр и врач анестезиолог-реаниматолог», – отмечается в сообщении.

После сдачи анализов выяснилось, что глюкоза в крови малыша в пять раз превышает верхнюю границу нормы.

«Вследствие этого наступила гипергликемическая кома. Ребенок был сразу же госпитализирован в анестезиолого-реанимационное отделение», – пояснила заведующая детским соматическим отделением Галина Кавындикова.

Вывести мальчика из этого состояния удалось лишь благодаря комплексному лечению. Добившись положительной динамики, медики перевели юного пациента в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского.

Поскольку в семейном анамнезе малыша случаев диабета не было, родители ребенка даже не могли предположить у своего чада прогрессирование столь опасного заболевания и списывали усугубляющиеся симптомы на прорезывание зубок.

«Диабет – очень серьезное хроническое заболевание, к которому нельзя подходить легкомысленно. Во избежание опасных для жизни и здоровья последствий при таких симптомах, как жажда, частое мочеиспускание, слабость, надо сразу же обращаться за медицинской помощью», – подчеркнула министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.