РИАМО – 15 окт. В Сергиево-Посадском городском округе завершена укладка асфальтобетонного покрытия на строящемся мостовом переходе через реку Копнинку, сооружение строится в рамках реализации третьего этапа автодороги Западный объезд города Сергиев Посад, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На проезжей части моста протяженностью порядка 60 метров уже уложен асфальт. Сейчас строители продолжают работы по устройству дорожного полотна на подходах к мосту. Новое сооружение обеспечит доступ паломникам в церковь Благовещения Пресвятой Богородицы – подворье Троице-Сергиевой лавры», – заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он уточнил, что в строительстве третьего этапа Западного объезда постоянно задействовано около 100 специалистов и 45 единиц техники. В настоящее время общая готовность объекта составляет более 90%.

Рабочее движение по новой дороге планируется запустить в ноябре, подчеркнул Гержик.

В рамках третьего этапа Западного объезда строители завершают устройство дорожной одежды на участке от улицы Загорского до Новоугличского шоссе. Укладка асфальтобетонного покрытия здесь выполнена на 98%. Ведется установка шумозащитных экранов и линий наружного освещения.

Строительство третьего этапа Западного объезда Сергиева Посада началось в августе 2017 года. Протяженность всего третьего этапа составит 11,5 километров. Проект включает в себя новую дорогу от улицы Загорского до Новоугличского шоссе, развязку на пересечении с Новоугличским шоссе, строительство моста через реку Копнинку, а также строительство Деулинского путепровода.

Движение по путепроводу было запущено в сентябре этого года. Финансирование строительства производится за счет средств федерального и регионального бюджетов.