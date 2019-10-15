РИАМО - 15 окт. Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова направила председателю комитета по вопросам охраны здоровья, труда и соцполитики Мособлдумы Андрею Голубеву письмо с просьбой рассмотреть возможность законодательного ограничения оборота и использования закиси азота не по назначению, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

«В этом году ко мне неоднократно поступала информация о свободной продаже воздушных шаров, наполненных закисью азота в увеселительных заведениях Московской области. Молодежь употребляет ее как легкие наркотические средства. Изучение вопроса показало, что проблема доступности «веселящего газа» для несовершеннолетних существует во многих районах Подмосковья – как в заведениях, так и на интернет-площадках», – заявила Мишонова.

Закись азота – бесцветный негорючий газ (N2O) (в народе – «веселящий газ»), применяемый самых разных областях (от пищевой промышленности и медицины до электроники и науки) и отнесен к категории одурманивающих препаратов.

По словам Мишоновой, прямого законодательного запрета или ограничения оборота закиси азота в данный момент нет, поэтому возникают сложности в привлечении к ответственности продавцов «веселящего газа» за его продажу для употребления.

«Сейчас он распространяется в клубах, в интернете, закись азота употребляют на вечеринках – в том числе подростки – как средство, снимающее стресс, доставляющее удовольствие. Продавцы убеждают в его безвредности. Медики же говорят о том, что один вдох этого газа может привести к серьезным психическим заболеваниям, сердечной недостаточности, бесплодию, а в случае повреждения головного мозга смерть может произойти в течение нескольких минут», – подчеркнула Мишонова.

Попадая в организм человека, веселящий газ вызывает сильнейшую интоксикацию. При систематическом употреблении веселящего газа развивается депрессия, бессонница, агрессия, дополнила она.

По мнению омбудсмена, установление правил оборота закиси азота не будет препятствовать ее использованию по назначению. При этом у надзорных органов появится возможность пресекать продажу «веселящего газа» как легкого наркотика, а также блокировать сайты продавцов закиси азота и привлекать их владельцев к ответственности.