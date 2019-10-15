РИАМО (ПОДОЛЬСК) 15 окт. В подмосковном Подольске следователи устанавливают обстоятельства смерти 18-летнего юноши, которого обнаружили в квартире со связанными руками, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В Подольске 11 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в квартире обнаружено тело 18-летнего юноши со связанными руками.

«По данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. В ходе осмотра места происшествия на теле юноши не обнаружено видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза», – говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.