РИАМО - 15 окт. В бюджете Подмосковья на 2019 год предусмотрены расходы в размере свыше 1,7 миллиарда рублей на поддержку молочной отрасли, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В последние годы в Подмосковье стабильно расширяется перечень мер поддержки для сельхозпроизводителей. Одним из приоритетов для нас является развитие молочной отрасли. Объем господдержки этого направления ежегодно увеличивается. По сравнению с 2018 годом – почти на 100 миллионов рублей», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По его словам, существующие инструменты поддержки отрасли позволяют обеспечить стабильный прирост производства молока в сельхозорганизациях и способствуют развитию экспортного потенциала.

Например, в 2019 году размер субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве составляет 788,8 миллиона рублей, а в 2018 году на эти цели выделили 721 миллион. В то же время на поддержку племенного животноводства в текущем году направили свыше 958 миллионов рублей, а в прошлом — 887 миллионов.

Также в регионе реализуются и другие меры поддержки молочного животноводства, в том числе программа субсидирования затрат на приобретение высокобелковых кормов для повышения продуктивности коров. На эти цели было выделено более 90 миллионов рублей.

«Московская область занимает лидирующие позиции в стране по объемам государственной поддержки агропромышленного комплекса. Для ускорения развития отрасли мы постоянно совершенствуем систему взаимодействия с бизнесом», – отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

С 26 по 27 ноября в доме правительства Подмосковья пройдет VI Международный агропромышленный молочный форум, в ходе которого будут обсуждаться и вопросы совершенствования механизмов государственной поддержки молочной отрасли. Участие в мероприятии примут ведущие предприятия отрасли, эксперты и бизнесмены их России и других стран.

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