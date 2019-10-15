РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 окт. Пожилые люди в Котельниках обучаются компьютерной грамотности, уроки проходят каждые вторник и среду, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Во вторник в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» в Центральной библиотеке прошло занятие «Компьютер как рабочий инструмент», посвященное истории появления, регистрации и использованию соцсетей. В нем приняли участие жители города от 55 лет.

«Занятия посетили около 15 человек, на практической части гости смогли сами зарегистрироваться в социальной сети», – говорится в сообщении.

Занятия по компьютерной грамотности проходят на постоянной основе по вторникам и средам в 10:00 по адресу: микрорайон Белая Дача, дом №3.