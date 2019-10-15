РИАМО 15 окт. Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» стал одной из площадок международной конференции «Argus. Рынок нефтепродуктов 2019: Россия и СНГ», посвященной развитию внутреннего и экспортного рынка российских нефтепродуктов, говорится в сообщении пресс-службы МНПЗ.

«На примере предприятия эксперты из 18 стран мира обсудили передовые технологии модернизации и цифровизации отрасли. С 2011 года реализуется масштабная программа развития Московского НПЗ, которую проводит «Газпром нефть», - говорится в сообщении.

Предприятие посетили представители трейдинговых, финансовых, транспортных компаний, производителей нефтепродуктов и государственных органов. Эксперты ознакомились с цифровыми технологиями будущего комплекса переработки нефти «Евро+». Он позволит в два раза увеличить производство авиакеросина, значительно повысить энергоэффективность и дополнительно снизить воздействие на окружающую среду.

Эксперты также оценили экономический и экологический эффект инновационных очистных сооружений «Биосфера». Этот комплекс позволил Московскому НПЗ довести степень очистки сточных вод до 99,9% и перейти на практически замкнутый цикл водопотребления. Результатом стало снижение потребления воды в три раза и значительное сокращение нагрузки на городские очистные сооружения.

«На Московском НПЗ мы в реальности увидели, как реализованы те решения, которые только обсуждались на конференции как образ будущего российской нефтепереработки. Речь идет о цифровизации и диджитализации. Это будущее, интернет вещей, мы об этом много слышим, и было очень здорово увидеть и понять, как это реализовано на практике», - отметила редакционный директор Argus в России, СНГ и странах Балтии Екатерина Дербилова.

По словам заместителя генерального директора МНПЗ по производству Олега Лазарева, для предприятия было очень важно поделиться с международным экспертным сообществом успешным опытом работы с лучшими технологиями и оборудованием.

«Это позволяет следовать современным тенденциям в нефтепереработке и надежно выполнять запрос по снабжению топливом города», - подчеркнул Лазарев.