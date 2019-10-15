РИАМО - 15 окт. Согласно проекту нового трехлетнего бюджета города Москвы, расходы на мероприятия развития в 2020 году составят 1278,9 миллиарда рублей, или 40,6% от расходной части, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В Мосгордуму внесли законопроект о городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 53,3% бюджета (порядка 1,7 триллиона рублей в год) приходится на расходы социального характера.

«В бюджет развития включены: Адресная инвестиционная программа города Москвы – 663,9 миллиарда рублей; мероприятия развития (капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, мероприятия по комплексному развитию районов, взнос в Фонд реновации) – 615 миллиардов рублей», – говорится в сообщении.

По-прежнему основным приоритетом бюджета развития являются расходы на решение транспортных проблем Москвы. На строительство метро, дорог и прочих транспортных объектов планируется направить в 2020 году 435,8 миллиарда рублей, на закупку подвижного состава – 74,1 миллиарда рублей. Всего – 509,9 миллиарда рублей.

На финансирование программы реновации жилфонда в 2020 году планируется направить 103,3 миллиарда рублей. В проекте бюджета предусмотрены средства на продолжение реализации программы «Мой район» – создание комфортной городской среды в каждом районе города.

В целом, реализация программ, финансирование которых предусмотрено проектом бюджета на 2020-2022 годы, обеспечит повышение комфорта и безопасности городской среды, прежде всего в жилых районах. Также это позволит улучшить работу общественного транспорта, снизить время поездок по городу и сделать их более комфортными. Ожидается и рост деловой активности и инвестиционной привлекательности Москвы.

Согласно законопроекту, в 2020 году доходы городского бюджета составят 2798,7 миллиарда рублей, расходы – 3150 миллиардов рублей (дефицит – 351,3 миллиарда рублей).