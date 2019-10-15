РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 окт. В Центральной библиотеке имени Есенина в Люберцах работают выставки, посвященные творчеству выдающихся русских поэтов и писателей, они будут доступны посетителям до 21 октября, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В читальном зале библиотеки до 21 октября работает книжная выставка «Читайте Достоевского, любите Достоевского». В произведениях Федора Михайловича в полноте раскрыта русская душа, сформулирована русская идея, которую услышал весь мир», – говорится в сообщении.

В это же время в библиотеке будет доступна экспозиция «Лермонтов – личность, судьба, эпоха», посвященная 205-летию со дня рождения поэта. Его наследие составляют акварели и рисунки с изображением пейзажей, жанровых сцен, портретов, карикатур.

Библиотека находится по адресу: улица Волковская, дом №5А. Все вопросы можно задать по телефону: 8(495)554-51-58.