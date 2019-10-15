РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. В микрорайоне Климовск Подольска 16 октября временно отключат отопление в 15 многоквартирных домах из-за проведения плановых работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Шестнадцатого октября с 9:00 до 17:00 будет приостановлена подача горячей воды и отопления в микрорайоне Климовск по адресам: улица Садовая, дома №№16, 22, 24, 26, 28, 30; улица Красная, дом №8; улица Школьная, дома №№37Б, 38, 40, 43А, 49; Рябиновый проезд, дома №№1, 3, 5», – говорится в сообщении.

Отключение связано с запланированными ремонтными работами, которые будет выполнять управление теплоснабжением. Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения за доставленные неудобства.