РИАМО - 15 окт. В Московской области проработают вопрос о введении штрафов за оставленных на дачах животных, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО председатель союза дачников Подмосковья, первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

«Мы хотим заняться серьезно. Это октябрьская тема, все уехали с дач, животные брошенные. Как показывает практика, копейкой надо приучать нести ответственность за животных», – сказал Чаплин.

Он добавил, что в регионе необходим учет питомцев в садовых некоммерческих товариществах.

«Либо сдавать в приют (животных – ред.), платить со счета СНТ. Эта проблема очень острая», – заключил Чаплин.