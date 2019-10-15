РИАМО - 15 окт. На фасаде знаменитого Дома на набережной в Москве появилась мемориальная доска в память о народном артисте СССР и режиссере Алексее Баталове, сообщается на сайте министерства культуры РФ.

«Торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь выдающегося отечественного актера и режиссера, народного артиста СССР Алексея Баталова состоялась в Москве. На церемонии присутствовали родные и близкие Алексея Баталова, друзья и коллеги, среди них – актер и кинорежиссер Владимир Меньшов, кинорежиссер Владимир Наумов, актрисы Вера Алентова и Зинаида Кириенко», – говорится в сообщении.

Баталов в течение нескольких десятилетий жил и работал в Доме на набережной. На доске изображен сидящий за столом актер с нагрудным знаком народного артиста СССР. Также на доске выгравированы летящие журавли, что является отсылкой к легендарному фильму с одноименным названием, и статуэтка американской киноакадемии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит», в котором актер сыграл одну из главных ролей.

Баталов родился в 1928 году во Владимире в театральной семье. Впервые он вышел на сцену во время войны – в эвакуации в Бугульме, где его мать организовала театр. В 1950-м в Москве окончил школу-студию МХАТ. В числе его работ – более 40 кинолент, среди которых «Москва слезам не верит», «Девять дней одного года», «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Дама с собачкой» и «Зонтик для новобрачных».