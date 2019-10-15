РИАМО – 15 окт. В Москве оштрафовали «Издательский дом «Момент истины» и его главного редактора Евгения Гнеушева, это первый случай в России, когда издание штрафуют по статье о фейковых новостях, сообщает Федеральное агентство новостей.
Дело рассматривали в судебном участке мирового судьи №157 Хорошевского района.
«Признать организацию «Момент истины» виновной по части 9 статьи 13.15. КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации» и назначить административный штраф в размере 200 тысяч рублей», — заключила судья Юлия Андреева.
Оштрафовано было не только издание, но и его главные редактор. Ему назначили штраф в размере 60 тысяч рублей.
В августе сетевое издание выложило на YouTube видео под названием «Срочно! В России готовит революцию Майдан». На их сайте также можно было найти гиперссылки на эти ролики.
Решение суда пока в силу не вступило. У издательства есть 10 дней на то, чтобы обжаловать его.
С 29 марта 2019 года вступили в силу законы о наказании за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов. За публикацию фейков граждан будут штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит до 200 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей. Закон о фейковых новостях также предполагает внесудебную блокировку.
Правда или фейк? Проверьте, насколько вы верите СМИ
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Подозрительный
Похоже, что фильтровать фейки вы почти научились. По крайней мере важную для себя информацию вы проверяете в других источниках. Поздравляем, это важный навык в наше время избытка информации. Но иногда вы все же ведетесь на заголовок, так как, возможно, воспринимаете новости как развлечение – будьте бдительнее.
Вы в курсе всех новостей, а возможно, сами их и делаете. Похоже, вы листаете новостную ленту, как только просыпаетесь, и не можете без этого заснуть. Вы подписаны на новостные телеграм-каналы и первым узнаете все срочные новости. Поэтому подсунуть вам фейк практически нереально.
Не стоит доверять СМИ на все сто, ведь иногда ради хайпа журналисты могут передернуть факты и исказить информацию! Только наши бабушки верили всему, что печатают в газетах и говорят дикторы на ТВ. Проверяйте информацию, даже если она напечатана в районной газете или на популярном сайте.
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