РИАМО – 15 окт. В Москве оштрафовали «Издательский дом «Момент истины» и его главного редактора Евгения Гнеушева, это первый случай в России, когда издание штрафуют по статье о фейковых новостях, сообщает Федеральное агентство новостей.

Дело рассматривали в судебном участке мирового судьи №157 Хорошевского района.

«Признать организацию «Момент истины» виновной по части 9 статьи 13.15. КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации» и назначить административный штраф в размере 200 тысяч рублей», — заключила судья Юлия Андреева.

Оштрафовано было не только издание, но и его главные редактор. Ему назначили штраф в размере 60 тысяч рублей.

В августе сетевое издание выложило на YouTube видео под названием «Срочно! В России готовит революцию Майдан». На их сайте также можно было найти гиперссылки на эти ролики.

Решение суда пока в силу не вступило. У издательства есть 10 дней на то, чтобы обжаловать его.

С 29 марта 2019 года вступили в силу законы о наказании за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов. За публикацию фейков граждан будут штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит до 200 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей. Закон о фейковых новостях также предполагает внесудебную блокировку.