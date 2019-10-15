РИАМО - 15 окт. В Подмосковье большинство садовых товариществ перешли на безналичную оплату членских взносов, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО председатель союза дачников Подмосковья, первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

«В целом мы видим, что большинство наших садовых товариществ - более 9 тысяч садовых товариществ - открыли расчетные счета в банках для приема членских взносов. Раньше членские взносы собирались наличными. Сейчас мы видим, что реальные расчетные счета появились в банках», - сказал Чаплин.

Он добавил, что есть те, кто на 100% перешел на прием членских взносов безналичным путем. Однако есть и те, кто пока еще принимает взносы только наличными.