РИАМО - 15 окт. В Подмосковье в отношении водителя грузовика МАЗ, который сбил 13-летнего мальчика на трассе М-10 «Россия», возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла во вторник утром. Водитель МАЗ в зоне пешеходного перехода совершил наезд на 13-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте.

«Следственным отделом ОМВД России по городскому округу Клин по факту ДТП, в результате которого погиб 13-летний мальчик, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», – отмечается в сообщении.

На данный момент водитель грузового авто задержан. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.