РИАМО - 15 окт. На территории Подмосковья в следующем году планируют отремонтировать 34 дороги к СНТ, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО председатель союза дачников региона, первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

«Предварительный перечень капитального ремонта на 2020 год включает 34 дороги протяженностью 48 километров», - сказал Чаплин.

В 2019 году по плану отремонтируют 60 дорог, из них 11 - капитальный ремонт, 49 - текущий ремонт.

В 16 муниципальных образованиях региона уже завершена укладка асфальтобетонного покрытия на 39 автомобильных дорогах к садовым товариществам.

Программа по ремонту дорог к садоводческим и дачным товариществам началась в Московской области в прошлом году. В 2018 году отремонтировали 96 дорог к СНТ общей протяженностью 110 километров.