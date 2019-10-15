РИАМО – 15 окт. Новый терминал С1 в столичном аэропорту Шереметьево планирует начать работу 15 января 2020 года, сообщает ТАСС.

«В прошлом году мы открыли терминал В с пропускной способностью 20 миллионов пассажиров в год. В следующем году, 15 января, мы планируем отправку первых рейсов из международного терминала С с пропускной способностью 20 миллионов пассажиров», – сказал заместитель генерального директора по управлению аэровокзальным комплексом международного аэропорта Шереметьево Дмитрий Кайгородов.

После ввода в эксплуатацию планируется объединить терминалы С1 и В. В 2021 году планируется достроить терминал С2 на 10 миллионов пассажиров, а в 2024 году – начать строительство терминала G.

Шереметьево разделен на северный и южный терминальные комплексы. В северный входит терминал В, в южный – терминалы D, E, F.

По итогам 2018 года аэропорт Шереметьево вошел в десятку крупнейших аэропортов Европы.