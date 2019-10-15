РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 окт. Сотрудники полиции Люберец получили почетные грамоты от начальника ГУ МВД РФ по Подмосковью Виктора Паукова, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

14 октября в ходе заседания коллегии ГУ МВД России по Московской области по вопросам оперативно-служебной деятельности и подведению итогов работы за 9 месяцев текущего года начальник ГУ МВД России по Подмосковью, генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков вручил награды сотрудникам полиции.

«Почетной грамотой МВД России награждены майор полиции, начальник отделения уголовного розыска Котельниковского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» Александр Карабутов и майор полиции, старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска 2 отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» Иван Автайкин», – говорится в сообщении.