РИАМО - 15 окт. Бригады скорой помощи приезжают на экстренный вызов в Москве за 12 минут при нормативе в 20 минут, на ДТП скорая приезжает еще быстрее – менее чем за 8 минут, сообщил заместитель главного внештатного специалиста по скорой помощи, заведующий отделением экстренной консультативной скорой медпомощи ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова» Алексей Безымянный.

«Бригады скорой медицинской помощи приезжают на экстренный повод в течение 20 минут – это норматив. А по факту получается, что бригады скорой медицинской помощи в Москве приезжают за 12 минут, а на ДТП менее чем за 8 минут», - сказал Безымянный в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, бригады неотложной медицинской помощи в Москве также отличаются быстрым реагированием – специалисты приезжают по вызову в среднем за 34 минуты при нормативе в 120 минут.