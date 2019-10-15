РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 окт. Десятерым сотрудникам предприятия «Фряновский керамический завод» в Балашихе вручили благодарственные письма главы Балашихи Сергея Юрова «За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм» и к 189-летию со дня основания города, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

От имени Юрова работников предприятия наградила заместитель главы администрации Балашихи Анна Божухина.

«На предприятии («Фряновский керамический завод» – ред.) работают более 500 человек, почти все они жители Балашихи. Люди здесь уважительно относятся к труду коллег и всегда принимают активное участие в жизни города. На заводе сложился хороший коллектив. Спасибо за ваш ратный труд», – сказала Божухина.

Она добавила, что на территории Балашихи работают 39 предприятий. Численность трудового коллектива каждого из заводов около 150-200 человек.

Начальник административно-хозяйственной службы завода Николай Кривобок рассказал, что работает на предприятии с 2011 года.

«Здесь у меня трудятся жена и родственники. Мне нравится сам процесс производства керамических плиток, разработки дизайна и запуска новой продукции. Сейчас внедряется много нового – это интересно. Конечно, когда заходишь в магазин и видишь на прилавках свою продукцию – есть гордость за завод и за город», – сказал Кривобок.

«Фряновский Керамический Завод» (подразделение Кучино) входит в состав торгово-промышленного холдинга польской группы компаний «Церсанит». Основной вид деятельности – производство керамогранита для внутренних отделочных работ, напольного и настенного покрытия. На предприятии существует центр обучения, оснащенный современным оборудованием и программами.