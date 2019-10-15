РИАМО - 15 окт. В Подмосковье почти 2 тысячи пятиклассников приняли участие в национальных исследованиях качества образования (НИКО) по технологии, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Сегодня почти 2 тысячи обучающихся пятых классов из 16 образовательных учреждений Московской области приняли участие в национальных исследованиях качества образования по учебному предмету «Технология», – отметила Забралова.

Испытание прошли ребята из Волоколамска, Долгопрудного, Ногинска, Орехово-Зуева, Раменского, Реутова, Рузы, Сергиева Посада, Серпухова, Клина, Наро-Фоминска и Дмитрова, перечислила Забралова.

Она добавила, что кроме выполнения заданий, которые оцениваются экспертами – опытными подмосковными учителями технологии, – ребята отвечали на вопросы анкеты. Работы участников направятся к федеральным специалистам в области исследования качества образования.

«После аналитической работы станет известен уровень освоения предмета «Технология» российскими школьниками», – подчеркнула Забралова.