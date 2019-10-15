РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 окт. Воинское захоронение времен Великой Отечественной войны предположительно обнаружил владелец одного из участков в садовом товариществе, расположенном неподалеку от мемориала «Рубеж обороны Москвы» в деревне Нефедьево Красногорска, сообщил руководитель поискового отряда «Герои неба» Андрей Кушнир.

К главе Красногорска Эльмире Хаймурзиной обратился владелец земли, который предположил, что на его участке имеется воинское захоронение. Кушнир с представителем теруправления Нахабино выехал на место для обследования участка.

«По показаниям прибора металлоискателя и пробам поискового щупа имеются косвенные характерные признаки такого захоронения», – написал Кушнир на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, остатки противотанкового рва и другие признаки показывают, что в 150 метрах в северо-западном направлении ранее проходила линия обороны.

«Поисковый отряд «Герои неба» готов провести все необходимые действия по полному и основательному исследованию данного места», – добавил Кушнир.

В декабре 1941 года деревни Козино и Нефедьево, ныне входящие в состав горокурга Красногорск, стали одним из ближайших рубежей обороны Москвы от фашистов. Именно здесь 5 декабря 1941 года танкист-ас Павел Гудзь на танке КВ-1 в одном бою уничтожил 10 танков неприятеля.

На месте боев установили мемориал «Рубеж обороны Москвы». В 2016 году деревне Нефедьево присвоили почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».