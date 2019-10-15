РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 15 окт. Ребенок из Дзержинского пострадал при опрокидывании автомобиля на автодороге Москва – Касимов в Подмосковье, по данному факту проводят проверку, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Двенадцатого октября примерно в 15:40 автомобиль Mitsubishi Pajero на 96 километре автодороги Москва – Касимов съехал в правый кювет и опрокинулся. В результате ДТП два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них – мальчик 11 лет, житель города Дзержинский.

«Ребенку в больнице Егорьевска оказали медицинскую помощь. По факту ДТП проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что несовершеннолетний пассажир сидел в автомобиле на заднем пассажирском сидении справа и был пристегнут ремнем безопасности.