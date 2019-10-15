РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. В микрорайоне Климовск Подольска 16 октября временно отключат холодную воду в 10 многоквартирных домах из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники участка сантехнических работ на 16 октября запланировали ремонтные работы с 13:00 до 16:00, в частности по замене вводных кранов холодного водоснабжения в жилых домах №№1/14 и 3 по Спортивному проезду. Во время ремонта не будет подаваться холодная вода не только в эти многоквартирные дома, но и по адресам: улица Школьная, дома №№19, 21, 23, 25; улица Рощинская, дома №№7/27, 9, 11, 13», – говорится в сообщении.

Также горячая вода не будет подаваться в дом №15А по улице Рощинская, и в дома №№13 и 13А по улице Советская.