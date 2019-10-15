РИАМО - 15 окт. Компания «Аэроэкспресс» запустила регулярный автобусный экспресс-маршрут от станции метро «Ховрино» до терминала В аэропорта Шереметьево, проезд в автобусе обойдется в 150 рублей, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«Экспресс-автобусы будут курсировать ежедневно с 7:30 до 21:00 с интервалом отправления 15 минут. Маршрут экспресс-автобусов проходит по платной трассе М-11 без дополнительных остановок, таким образом время в пути составляет порядка 20 минут», – говорится в сообщении.

Места остановки экспресс-автобусов находятся у выхода №2 станции метро и слева от выхода из терминала В. На остановочных пунктах установили красные навигационные стелы, оборудованные онлайн-табло с расписанием движения.

Сами экспресс-автобусы окрашены в фирменной стилистике «Аэроэкспресс» – красный корпус с логотипом и указанием маршрута, времени в пути. Номер маршрута – 1195.

Приобрести билеты на экспресс-автобус можно на сайте aeroexpress.ru и в мобильном приложении компании, а также непосредственно при посадке у водителя. На маршруте действует единый тариф, стоимость проезда составляет 150 рублей. Проезд для детей до 7 лет является бесплатным без выделения отдельного места.