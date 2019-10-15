РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 15 окт. В подмосковных Котельниках по поручению главы округа Андрея Булгакова проходят мероприятия по снижению количества неформально занятых работников и легализации трудовых отношений, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«По поручению главы городского округа Котельники Андрея Булгакова началась работа по проведению планового осмотра и обследования территории города. Одной из целей осмотра является организация работы по выявлению и снижению неформальной занятости и легализации трудовых отношений», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что уже обследовали семь торговых объектов Котельников. По итогам проверок выявили ряд нарушений.

«Руководителям организаций рекомендовано в кратчайшие сроки легализовать трудовые отношения с такими работниками. Результат взят на контроль. Работа в данном направлении будет продолжена», – заключается в сообщении.