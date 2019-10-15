РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 окт. В подмосковном Подольске сотрудники полиции задержали жителя ближнего зарубежья по подозрению в краже золотого кольца с территории склада, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от менеджера службы безопасности организации. Он рассказал, что на территории склада неизвестный совершил кражу золотого кольца стоимостью более 12 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 28-летний житель ближнего зарубежья. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый подписал обязательство о явке, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.