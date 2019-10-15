Использование надгробий в качестве стройматериала — нормальная практика прошлого века или надругательство над памятью предков? Корреспондент РИАМО выехала на место и выяснила, правда ли в качестве стройматериалов для знаменитого Дома на набережной использовали надгробные плиты.

Шутки и ужасы социальных сетей

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Вечером 13 октября пользователь социальной сети Facebook Инга Широкова-Сошина в группе «Архнадзор» разместила фотографии надгробных плит, лежащих возле Театра эстрады, и попросила пользователей поделиться имеющейся информацией.

«Друзья, а кто может прояснить ситуацию у Театра эстрады? Имеются фото с надгробными плитами», — написала она.

На опубликованных фото видны фрагменты старых гранитных плит с надписями. На некоторых могильных камнях различимы слова «родилась», «скончалась», видны годы жизни. Одно из надгробий датировано XVIII веком.

Пользователи сразу стали высказывать предположения о том, откуда могут быть эти плиты и как они оказались материалом для ступеней театра. Одни предполагали, что это могут быть элементы памятников с центральных кладбищ, уничтоженных в начале прошлого века. Пользователи напоминали, что памятники использовались в качестве строительных материалов и раньше. Другие просто ужасались «второй жизни» надгробий.

Анна Молдавская написала: «Господи, какой кошмар. Явно же надгробные памятники используют. Варвары. Вандалы. Бессовестные и бесчувственные люди».

Позже фотографии появились и в других социальных сетях, где некоторые пользователи даже пробовали шутили над сложившейся ситуацией.

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Мнение рабочих: плиты из храма

© предоставлено "Архнадзором"

Сегодня возле театра плит уже нет, только кучи строительного мусора. По словам строителей, надгробия увезли на экспертизу. Большинство рабочих общаются со СМИ неохотно, некоторые вообще отрицают факт нахождения плит. Но есть и те, кто информацию о находке не скрывает.

По словам рабочего, представившегося Гамлетом, плиты нашли утром 13 октября при разборе крыльца Театра эстрады. Строитель при разговоре с корреспондентом РИАМО высказал мнение, что это могут быть не надгробия, а элементы взорванного в 1931 году храма Христа Спасителя. Надписи на плитах рабочие трактуют как имена и периоды жизни людей, пожертвовавших деньги на строительство храма.

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Камни с городских кладбищ

© предоставлено "Архнадзором"

Член координационного совета общественного движения «Архнадзор» Александр Фролов с предположениями строителей категорически не согласен.

«Здание театра строилось в 30-е годы, и именно тогда разбиралось довольно большое количество церквей и кладбищ в городе. Некоторые памятники использовались для строительных работ. Так как плиты довольно большие, мы можем сделать вывод, что это был не обычный маленький памятник, возможно, он находился на большом кладбище. Вряд ли это камни с кладбищ приходских, потому что в приходах тогда уже не хоронили, а судя по надписям и шрифту можно сказать, что это камни рубежа XVIII–XIX веков с крупных городских кладбищ, например, Дорогомиловского», — прокомментировал эксперт для РИАМО версию рабочих.

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