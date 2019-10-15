РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 окт. Активисты обнаружили переполненные крупногабаритным мусором и твердыми коммунальными отходами контейнеры в Королеве, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

В рамках контроля реализации партийного проекта «Чистая страна» и национального проекта «Экология», единороссы осмотрели контейнерные площадки в Королеве.

«Были выявлены нарушения на контейнерной площадке около дома №7 по улице Дзержинского и возле дома №15 по улице Строителей: зафиксировано переполнение крупногабаритным мусором и твердыми коммунальными отходами, а также отмечено несоблюдение графика вывоза мусора в течение двух дней», – говорится в сообщении.

По данному факту был составлен соответствующий акт и направлен в адрес регионального оператора с требованием оперативно устранить нарушения.

Муниципальный куратор партийного проекта «Чистая страна» Сергей Дробышев сообщил, что подобные проверки будут продолжаться до тех пор, пока вывоз мусора не станет регулярным.

О случаях несвоевременного вывоза твердых коммунальных или строительных отходов, а также об ошибках, допущенных в Едином платежном документе в части платы за вывоз мусора (задвоение платежей, невыставление платежей), можно сообщить по телефону: 8(499)929-99-99.

Проект «Чистая страна» объединяет усилия партии «Единая Россия», органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий.

Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.