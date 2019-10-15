РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 окт. Полицейские подмосковной Балашихи задержали уроженца ближнего зарубежья по подозрению в грабеже с применением насилия, мужчина похитил мобильный телефон, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он сообщил, что в его квартире, расположенной в одном из домов на проспекте Ленина, неизвестный с применением насилия похитил мобильный телефон стоимостью 8 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 49-летний уроженец ближнего зарубежья по подозрению в совершении данного преступления», – говорится в сообщении.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый задержан, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.