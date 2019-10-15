РИАМО - 15 окт. По Адресной инвестиционной программе столицы на три года в городе планируют построить 230 социальных объектов, среди которых поликлиники, подстанции скорой помощи, школы и детские сады, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник столичное правительство утвердило Адресную инвестиционную программу города (АИП). Она включает в себя перечень строек и объектов, которые финансируются за счет московского бюджета.

«В 2020-2022 годах планируется построить 230 новых социальных объектов в 109 районах Москвы, в том числе: 82 здания школ и детских садов, 32 поликлиники, 21 больничный корпус, шесть подстанций скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Также в этот временной период планируется завершить строительство многопрофильного медицинского центра с родильным домом в Коммунарке, перинатально-кардиологического корпуса больницы №67, объектов первой очереди медицинского кластера на территории Сколкова.

Кроме того, в АИП включили возведение крупных медицинских стационаров: лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени А.С. Логинова, инфекционный лечебно-диагностический комплекс ИКБ №1, инфекционный корпус ДГКБ святтого Владимира, шесть скоропомощных стационарных комплексов (приемных отделений) городских многопрофильных больниц.

В утвержденную АИП включили еще 19 объектов культуры, среди которых три музея, пять театров, два культурно-досуговых центра, два объекта культурного наследия.

В 2020-2022 года в столице появятся новая сцена театра «Уголок дедушки Дурова», павильон «Ластоногие» в Московском зоопарке, а также продолжится реконструкция театров имени Вл. Маяковского и имени А.С. Пушкина.

За три года в мегаполисе будет завершено строительство 45 объектов спорта, в том числе трех футбольных полей, 19 ФОКов и двух бассейнов. Самыми крупными среди них станут: Ледовый дворец спортивной школы «Самбо-70», теннисный центр и международный центр самбо и бокса в «Лужниках», кластер зимних видов спорта на Воробьевых горах, спорткомплекс с катком, бассейном и экстрим-парком в Некрасовке и другие.