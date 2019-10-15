РИАМО - 15 окт. Проект нового трехлетнего бюджета Москвы подготовлен с учетом повышения доступности и качества медицинской помощи горожанам, а также качества оказания услуг в учреждениях социальной сферы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

В Мосгордуму внесли законопроект о городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. На расходы социального характера (соцподдержка, здравоохранение, образование, культура, спорт, отдельные мероприятия других госпрограмм) отводится 53,3% бюджета.

«С учетом средств ОМС расходы на здравоохранение в 2020 году составят свыше 700 миллиардов рублей. При этом прямые бюджетные расходы по программе «Развитие здравоохранения» вырастут с 306,8 миллиарда рублей в 2019 году до 400 миллиардов рублей в 2020 году, или на 30,4%», - говорится в сообщении.

Расходы на обеспечение льготников бесплатными либо льготными лекарствами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием в 2020 году возрастут до 45 миллиардов рублей.

В проект бюджета включены ассигнования в объеме 1,3 миллиарда рублей на реализацию новой программы обеспечения современными бесплатными лекарствами граждан, страдающих хронической ишемической болезнью сердца, либо перенесших острый инфаркт миокарда.

Предусматриваются и средства на продолжение реализации проекта бесплатной общедоступной диспансеризации населения в летних павильонах «Здоровая Москва».

На приобретение качественных и безопасных вакцин в проекте бюджета на 2020 год выделяется 2,7 миллиарда рублей. По сравнению с 2019 годом будут значительно увеличены закупки вакцины против вируса папилломы человека, менингококковых инфекций и коклюша.

Высокотехнологичная медицинская помощь в 2020 году за счет бюджета города будет профинансирована в объеме 10,9 миллиарда рублей с увеличением на 2,5 миллиарда рублей, или на 29,8% по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, с 2020 года в проекте городского бюджета планируется выделение значительных средств на проведение ремонта и переоснащения современным оборудованием образовательных, медицинских и других социальных учреждений.

Это позволит заменить устаревшее оборудование, значительная часть которого была установлена 8-10 и более лет назад и выработала свой ресурс. В учреждениях будут внедрены новые повышенные стандарты качества предоставления услуг и комфорта обслуживания граждан.

Общий объем расходов на эти цели в 2020 году составит 162,6 миллиарда рублей. В том числе на ремонт и переоснащение городских больниц и поликлиник планируется направить 84,5 миллиарда рублей, на развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения - 15 миллиардов рублей, на ремонт и переоснащение детских садов и школ – 46,9 миллиарда рублей, на повышение качества работы и комфорта учреждений культуры - 8,7 миллиарда рублей, на повышение качества работы и комфорта учреждений спорта – 7,5 миллиардов рублей.

В 2020 году планируется завершить реализацию масштабного проекта по обновлению материально-технической базы московских школ искусств «Искусство – детям». На указанные цели будет направлено 3,3 миллиарда рублей. В 2020 году будет продолжен проект «Московские библиоцентры», целью которого является модернизация и обновление внутреннего пространства библиотек. В бюджете на эти цели предусмотрено 500 миллионов рублей.

Проект бюджета также предусматривает ежегодное увеличение фондов оплаты труда учреждений бюджетной сферы, что позволит повышать зарплату бюджетников выше уровня инфляции. Продолжится осуществление ежемесячных выплат врачам, получившим статус «Московский врач», а также отдельным категориям медработников. В 2020 году на эти цели в бюджете предусмотрено 11,6 миллиарда рублей.

Также будет продолжена выплата специальной надбавки к зарплате учителей за работу в Московской электронной школе в размере 10 тысяч рублей ежемесячно и вознаграждений за классное руководство. На эти цели в 2020 году направляется 18 миллиардов рублей.

Нормативы финансирования дошкольного, общего и среднего профессионального образования в 2020 году будут увеличены в среднем на 10-15 тысяч рублей на каждого обучающегося/воспитанника в год.