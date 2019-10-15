РИАМО - 15 окт. Новая станция Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Авиамоторная» будет иметь футуристический вид, а украсят ее композиция «Летающие люди» и необычные светильники, сообщается на официальном портале строительного комплекса Москвы.

Планируется, что на торцах станции будут находиться рельефы древнегреческой богини Ники и человека в костюме для вингсьютинга. При этом композицию «Икар» перенесут на место пересадки между «Авиамоторной» Калининской и Большой кольцевой линий. Кроме того, на новой станции БКЛ создадут ощущение плавного движения света с помощью необычных светильников.

«Светодиодные светильники в виде непрерывных лент и трапеций, напоминающие оперение самолета, будут имитировать воздушные потоки, похожие на те, что оставляет в небе пролетающий авиалайнер», – рассказал руководитель архитектурной мастерской ОАО «Метрогипротранс» Леонид Борзенков.

Он отметил, что раньше было сложно создать такой эффект из-за технологических ограничений. Однако теперь стало возможным выполнить непрерывные световые линии от начала до конца, где стыки между частями светильников почти незаметны.

«Интерьеру столичного метро не хватает динамики. Есть идеи отойти от статичных вещей и сделать движущийся свет и элементы интерьера, но для этого требуется решить проблемы с эксплуатацией этой инфраструктуры. Хочется, чтобы они были долговечны, надежны и просты», – добавил Борзенков.