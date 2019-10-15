РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 15 окт. Работники Центральной библиотеки имени Анны Ахматовой в Домодедове провели акцию «Свет души развеет тьму!», посвященную Международному дню белой трости, сообщается в официальной группе комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

Международный день белой трости отмечается 15 октября. Он призван привлечь внимание общества к проблемам слепых и слабовидящих людей и сформировать толерантное отношение к ним.

«Работники Центральной библиотеки имени Анны Ахматовой вышли на улицу, чтобы рассказать жителям города, когда отмечается Международный день белой трости и какие цели он преследует. Вся информация содержалась в специальном буклете, прочитав который, можно было в полной мере осознать важность этого дня для здорового и толерантного общества», – говорится в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 36 миллионов человек в мире являются незрячими и 1,3 миллиарда человек живут с той или иной формой нарушения зрения. Большинство людей с нарушениями зрения входят в возрастную группу старше 50 лет.