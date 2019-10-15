РИАМО - 15 окт. Проект бюджета города Москвы на 2020-2022 годы обеспечивает безусловное выполнение всех социальных обязательств перед жителями, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

В Мосгордуму внесли законопроект о городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Проект бюджета сформирован в условиях устойчивого роста экономики на 2-3% в год и низких темпов инфляции на уровне 3,7% ежегодно. Более 90% расходной части бюджета будет направлено на реализацию важнейших городских программ.

«Расходы социального характера (социальная поддержка, здравоохранение, образование, культура, спорт, а также отдельные мероприятия других госпрограмм) составляют более половины расходов городского бюджета – 53,3% или порядка 1,7 триллиона рублей в год», - говорится в сообщении.

С учетом оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС финансирование социальных расходов в 2020 году составит свыше 2 триллионов рублей. Расходы на государственные программы развития образования (+25,8%), здравоохранения (+30,4%), спорта (+63,7%), социальной поддержки жителей (+18,4%) в 2020 году увеличиваются темпами, значительно превышающими ожидаемые темпы инфляции (3,7%).

Непосредственно на оказание мер соцподдержки москвичам в денежной и натуральной форме в бюджете предусмотрено 495,3 миллиарда рублей, по сравнению с текущим годом эти расходы увеличиваются на 19%. В бюджете учтены ассигнования в объеме 157,4 миллиарда рублей на доплаты пенсионерам исходя из размера минимальной пенсии в Москве 19,5 тысяч рублей в месяц. Такие доплаты получают 2,1 миллиона жителей.

В 2020 году планируется индексация на 5,6% размеров пособий и компенсационных выплат гражданам старшего поколения. На эти выплаты в проекте бюджета предусмотрено 22,4 миллиарда рублей.

На финансирование льгот по оплате услуг ЖКХ отдельных категорий граждан в 2020 году планируется направить 25,5 миллиардов рублей. Расходы на выплаты жилищных субсидий семьям с низким уровнем дохода на 2020 год запланированы в объеме 21,9 миллиарда рублей. Льготами по оплате услуг ЖКХ и жилищными субсидиями пользуются более 4 миллионов москвичей.

На финансирование бесплатного либо льготного проезда в общественном транспорте пенсионеров и других льготных категорий граждан в 2020 году запланировано более 125 миллиардов рублей. Льготы будут действовать и при пользовании Московскими центральными диаметрами. Кроме того, пассажирам будет предоставлена возможность бесплатной пересадки между станциями МЦД, МЦК и метро.

Программа «Московское долголетие» (бесплатные кружки и секции для пенсионеров) будет профинансирована в объеме 5 миллиардов рублей в 2020 году. На обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями в 2020 году выделяется 2,4 миллиарда рублей из бюджета Москвы и 2,2 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Приобретение бесплатных путевок в санаторно-курортные учреждения для льготных категорий граждан в 2020 году будет профинансировано в объеме 7,7 миллиарда рублей, в том числе на 85% из городского бюджета и на 15% из федерального бюджета.

На оказание адресной социальной помощи находящимся в трудной жизненной ситуации москвичам старшего поколения, ветеранам, инвалидам и семьям с детьми в 2020 году выделяется 6,5 миллиардов рублей.