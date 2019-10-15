РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 окт. В Подольске полицейские задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже более 11 тысяч рублей с чужого банковского счета, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от местного жителя о том, что в гаражном боксе на улице Халатова неизвестный похитил его мобильный телефон, с помощью которого перевел денежные средства с банковского счета в размере более 11 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 41-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.