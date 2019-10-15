РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 окт. В подмосковной Балашихе во вторник эвакуировали учащихся из школ №№7 и 24 из-за телефонных звонков о готовящемся взрыве, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

Во вторник около 10:00 в полицию поступили звонки от неизвестного о готовящихся взрывах в школе №24 в Балашихе, а также №7 в микрорайоне Железнодорожный.

«Оперативные службы незамедлительно выехали на место. Территорию учреждений оцепили. Детей из данных образовательных учреждений эвакуировали», – сказала сотрудница.

Она отметила, что взрывные устройства не найдены, однако в настоящее время оперативные службы еще проводят все необходимые мероприятия. Подробности и причины произошедшего выясняются. Правоохранительные органы также занимаются поисками телефонных террористов.

Ранее стало известно, что утром во вторник сразу в нескольких муниципалитетах Подмосковья были эвакуированы учащиеся школ с номерами 7 и 24.